Benedetto Ferrara si esprime sui convocati in Nazionale, in particolare gli ex viola. Poi commenta le caratteristiche della rosa viola.
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Benedetto Ferrara è intervenuto al Pentasport di oggi per commentare la lista dei convocati in Nazionale e le caratteristiche da migliorare nella rosa viola:
Io cerco di guardare il lato positivo anche durante la sosta. La squadra va assemblata, queste settimane serviranno per lavorarci su. Mi dispiace che Oulai non possa lavorare con Vanoli in questi giorni, deve ancora inserirsi al 100% e capire al meglio il campionato Italiano. Il centrocampo è la mente della squadra, spero che Fagioli e Oulai possano in futuro allenarsi insieme. Guardando la lista dei convocati in Nazionale ho dei rimpianti, soprattutto sui giovani del vivaio: Kayode mi è dispiaciuto vederlo partire, Comuzzo spero che torni. Kean non lo rimpiango.
Il centrocampo, ancora da definire
Con un inserimento, nel calcio di oggi, si ha la possibilità di cambiare completamente la squadra. Una delle cose belle di questa squadra è che, guardando la panchina, non ci deprimiamo. Ma dobbiamo anche vedere in campo le famose "convivenze", sfruttando le posizioni migliori per tutti. Atta non posso definirlo una delusione: deve dimostrarci qualcosa rispetto a ciò che si è detto in estate su di lui, sta ancora cercando di capire la sua posizione più utile, come lo stesso Oulai.
Sul reparto d'attacco
Pellegrino si sta facendo valere per la maglia da titolare. Beto può solo crescere, ma essendo due ottimi attaccanti avranno senzadubbio la possibilità di scambiarsi, e chissà, forse li vedremoi anche insieme. Quando l'ambiente è sereno, la competizione per il posto da titolare è sana.
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