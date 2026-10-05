Stefano Cecchi, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento viola ma non solo. Ecco le sue parole:

"Fagioli ha sfoderato una prestazione maiuscola nell'ultimo impegno con la Francia. Per quanto riguarda Tiago Gabriel, parliamo di un profilo indubbiamente valido e con ottimi margini di crescita. Ho però un perplessità di fondo: la società ha già investito cifre importanti nel reparto arretrato, dunque Tiago Gabriel andrebbe ad aggiungersi a un settore della rosa già ampiamente coperto. Se lo acquisti per fare il titolare al posto di Pongracic, rischi di dover lasciare fuori elementi di valore. In questo momento storico individuerei altre priorità sul mercato. Mastantuono? Ha solo 19 anni, non può caricarsi tutto il peso sulle spalle fin da subito, con tutto il bene che si può volere a Gnonto".

La difesa di Ndour e il "vizio" della piazza viola

"Ndour? Personalmente non mi ha mai fatto impazzire, e continua a non esaltarmi nemmeno oggi. Tuttavia, ritengo che il livello di critiche che gli viene riservato dall'ambiente sia decisamente sproporzionato. Non dimentichiamo che parliamo del capitano della Nazionale Under 21 e che a Firenze tutti gli ultimi allenatori lo hanno schierato titolare. Anche a me non ruba l'occhio e ho l'impressione che gli manchi ancora quel qualcosa per il definitivo salto di qualità, ma se tecnici più preparati di me continuano a dargli fiducia, un motivo valido ci sarà".

In chiusura, una riflessione sul rapporto tra il pubblico fiorentino e i singoli calciatori:

"A Firenze abbiamo spesso il difetto di mettere nel mirino un giocatore in particolare, finendo per non perdonargli più nulla per un lungo periodo: è successo in passato con Tomovic, Biraghi, Ilicic e oggi perfino un profilo come De Gea rischia di finire in questo tritacarne. Cerchiamo di mostrare maggiore pazienza nei confronti di Ndour: non sarà un fuoriclasse assoluto, ma non è assolutamente il problema di questa Fiorentina".