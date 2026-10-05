Il punto sul reparto difensivo della Fiorentina da parte di Sandro Mencucci
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L'ex dirigente viola, Sandro Mencucci, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:
Tiago Gabriel? Era un giocatore discreto e a Lecce è maturato. Oggi è uno dei più forti difensori centrali in Italia. Ha un gioco di testa spaventoso, oltre a difendere segna gol. È ricercato da squadre italiane ed estere, la Fiorentina migliorerebbe qualcosa.
Pongracic
Ha subito il momento non felice della Fiorentina. Lui è un ragazzo sensibile, deve aver somatizzato dei problemi esterni. A Lecce era fortissimo. Mi ha sorpreso perché pensavo facesse meglio, ha avuto qualche amnesia. Il problema che le amnesie portano ai gol subiti.
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