L'ex calciatore viola, Daniele Carnasciali , ha parlato a Lady Radio del momento della Fiorentina dopo il pareggio con la Juventus. Le sue parole:

Contro i bianconeri vedono una Fiorentina in crescita, ma dei problemi rimangono. Questo punto permette di lavorare con maggior serenità, nella speranza di recuperare qualcuno durante la sosta e di non perdere altri giocatori in nazionale (

NDOUR RIENTRATO A FIRENZE PER UN PROBLEMA FISICO