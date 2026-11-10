L'analisi di Carnasciali sui problemi della Fiorentina
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L'ex calciatore viola, Daniele Carnasciali , ha parlato a Lady Radio del momento della Fiorentina dopo il pareggio con la Juventus. Le sue parole:
Contro i bianconeri vedono una Fiorentina in crescita, ma dei problemi rimangono. Questo punto permette di lavorare con maggior serenità, nella speranza di recuperare qualcuno durante la sosta e di non perdere altri giocatori in nazionale ( NDOUR RIENTRATO A FIRENZE PER UN PROBLEMA FISICO , ndr). Quando vedo la Fiorentina noto una squadra composta da giocatori normali. Dragusin in Inghilterra ha giocato pochissio. Non sono soltanto deluso, semplicemente non me l'aspettavo. Vierì non lo conoscevo, ma è riduttivo dire che, continuando così. si prenderanno 82 gol. Questo è un problema di squadra, non soltanto della difesa. È stato preso Pellegrino, che è bravo di testa, poi però non ci sono gli esterni che gli crossano il pallone in area. Non siamo mai in grado di fare un mercato giusto, con un allenatore giusto e calciatori altrettanto adatti. A Vanoli serve tempo per capire la squadra.
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