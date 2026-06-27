Bucchioni e gli errori passati: “Persi Vicario e De Paul per un milione, ora basta”

L'analisi del giornalista Enzo Bucchioni sul futuro della Fiorentina e sugli ultimi movimenti del mercato viola

Alessio Vannini 27 giugno 2026 (modifica il 27 giugno 2026 | 14:17)

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, per parlare del futuro della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Viery sarà una colonna della difesa viola per tanti anni, l'entità dell'investimento dice chiaramente questo. Questa è la strategia perfetta per le società di fascia intermedia come la Fiorentina, che non possono permettersi di comprare cinque giocatori da 30 milioni di euro a sessione. Anzi, se vogliamo essere precisi, lo scouting perfetto sarebbe quello che non ti fa spendere 17 milioni, ma che ti permette di scovare Viery ancora prima, quando ne costa 4 o 5. Il ragazzo adesso dovrà adattarsi al nostro campionato, ma l'idea di fondo è assolutamente quella giusta. Anche i tempi dell'operazione sono stati perfetti, il che significa che Paratici lo ha osservato e studiato con attenzione nel corso degli anni."

Gli errori del passato — "In passato la Fiorentina si è fatta bruciare troppe volte da altre società semplicemente perché aspettava lo sconto di un milione. Ricordiamoci che la Fiorentina ha perso Vicario in questo modo. Così come De Paul, che non fu preso dall'Udinese per una questione di 5 milioni. Le scommesse perse nelle stagioni scorse? Facevano parte di un calcio vecchio e di una dirigenza diversa. Pradé ha sempre lavorato così, per lui erano fondamentali le amicizie con i procuratori più famosi. Ma i giocatori devi andarteli a scegliere in base al tuo lavoro. Le squadre si costruiscono con le idee, non con i grandi nomi. Basti guardare il centrocampo della passata stagione: gridava vendetta, erano tutti calciatori con le stesse identiche caratteristiche."

Il mercato — Per quanto riguarda le corsie esterne, Koleosho ha qualità e talento puro. Salta l'uomo con facilità e fa anche la fase difensiva, è un profilo che potrebbe fare davvero molto comodo alla Fiorentina. Altri nomi che circolano sono ormai fuori tempo massimo: Udogie andava preso quando era all'Udinese, adesso è fuori portata. Lo stesso discorso vale per Ruggeri, che è un calciatore destinato a giocare la Champions League anche la prossima stagione. Se la società deve fare uno sforzo economico importante, lo farei o per un regista di centrocampo o per un esterno alto in grado di fare concretamente la differenza. In difesa Okoli rappresenta un'operazione assolutamente fattibile, mentre per l'attacco gente come Lang e Bakayoko è forte, non si discute. Spostandoci a centrocampo, Lipani lo prenderei subito. Fagioli è un giocatore di qualità superiore, ma se dovesse arrivare un'offerta alta lo si può vendere, andando magari a sostituirlo proprio con Lipani."