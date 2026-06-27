La Fiorentina pianifica le mosse per la difesa e valuta le opzioni per la fascia sinistra. Se l'affare per Destiny Udogie non dovesse sbloccarsi a causa dei costi elevati, il direttore sportivo Fabio Paratici ha già pronta la seconda opzione. Nella lista dei preferiti per sostituire l'uscente Robin Gosens c'è infatti Matteo Ruggeri.
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Udogie costa troppo? Ecco Ruggeri dall’Atletico Madrid
Il casting per il nuovo terzino sinistro della Fiorentina non si ferma al nome di Destiny Udogie: occhi anche sull'ex Atalanta Matteo Ruggeri
Il profilo del giocatore piace molto alla dirigenza per doti tecniche e futuribilità. In questo caso, le cifre dell'operazione risultano inferiori rispetto alle richieste del Tottenham per Udogie. L'Atletico Madrid valuta il cartellino di Ruggeri 25 milioni di euro. Questa richiesta economica viene considerata alta ma comunque accessibile per le casse della Fiorentina, che tiene vivi i contatti in attesa di capire i margini di manovra sui due fronti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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