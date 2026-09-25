Le parole di Alessandro Bocci sul momento della Fiorentina e le partite dopo la sosta
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Alessandro Bocci, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha fatto un bilancio della stagione della Fiorentina fino a questo momento:
Calendario post sosta? Il Genoa è messo peggio della Fiorentina che ancora è quindicesima. Non è mai facile a Marassi e per De Rossi forse è l'ultima occasione. La Fiorentina deve arrivare preparata. Adesso si fa fatica a fare un bilancio. Con il Napoli hai giocato alla pari, mostrando di credere in quello che fa. Non ci credeva Grosso e di conseguenza nemmeno la squadra. Vanoli invece ci crede tantissimo, mi sembra migliorato. La Fiorentina è da scoprire e probabilmente da aggiustare a gennaio.
Oulai-Fagioli e il centrocampo
Per me il regista è uno. Metterli insieme è la strada che deve percorrere Vanoli. Oulai è uno di quelli più indietro, fa fatica nel passaggio dalla fase di possesso a quella di non possesso, è irruento. Non bisogna mettergli pressione. Oggi Vanoli fa fatica a rinunciare a Ndour che dà equilibrio e sostanza.
Atta
Atta è frenato dai suoi problemi fisici. Non credo sia un problema di ambientamento perché aveva iniziato bene. Lui è un giocatore da 4-3-3 che deve attaccare la profondità. Se deve giocare nello stretto perde efficacia.
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