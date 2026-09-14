In vista dell'atteso derby toscano tra Fiorentina e Pisa, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia e in programma martedì 15 settembre alle ore 21:00 allo stadio Artemio Franchi, la società viola ha comunicato importanti novità relative alla biglietteria. Come spiegato da ACF Fiorentina attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, sono state prorogate le tariffe promozionali riservate agli abbonati al campionato e ai titolari della InViola Premium Card.

Tariffe bloccate fino al fischio d'inizio

La proroga delle promozioni è stata studiata dal club per agevolare l'afflusso dei sostenitori e consentire al maggior numero possibile di tifosi di spingere la squadra dal vivo. Le tariffe agevolate rimarranno dunque attive e disponibili fino all'inizio della gara, affiancate dalla tariffa Intero. Per questo evento non sarà applicata la classica tariffa Match Day. I prezzi dei biglietti partono da un costo base di 9 euro.

Le agevolazioni per gli Under 14

Particolare attenzione è stata riservata alle famiglie e ai giovani tifosi viola:

Curva Ferrovia: biglietto omaggio riservato agli Under 14.

Maratona: tagliando speciale al costo di 5 euro per gli Under 14.

Tribuna: ingresso a 10 euro nei settori di Tribuna per gli Under 14.

Condizioni: l'acquisto del biglietto Under 14 deve avvenire contestualmente a quello di un adulto.

Caccia al tagliando: circa 15.000 spettatori attesi

La risposta del pubblico si preannuncia importante per la sfida da dentro o fuori, visto anche l'orario e il giorno. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, al momento sono circa 15.000 i tifosi attesi sugli spalti del Franchi per la gara di domani sera. Diversi settori dello stadio risultano già completamente esauriti, mentre altri si avviano a diventarlo a breve. La società invita tutti i sostenitori ad acquistare il proprio titolo d'accesso in anticipo sfruttando i canali digitali ufficiali del club.