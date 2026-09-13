Dove vedere Fiorentina-Pisa, sedicesimi di finale di Coppa Italia
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Dopo la prima vittoria in campionato, la Fiorentina torna al Franchi per affrontare il Pisa nei sedicesimi di finali di Coppa Italia. Si rinnova il derby toscano dopo la passata stagione. Tutte le info su dove vedere la gara.
Dove vedere Fiorentina-Pisa
|Martedì 15 settembre, ore 21:00
|Stadio Artemio Franchi, Firenze
|TV
|Italia 1
|Streaming
|Telecronaca
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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