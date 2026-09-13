Dove vedere Fiorentina-Pisa, sedicesimi di finale di Coppa Italia

Redazione VN
ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A

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Dopo la prima vittoria in campionato, la Fiorentina torna al Franchi per affrontare il Pisa nei sedicesimi di finali di Coppa Italia. Si rinnova il derby toscano dopo la passata stagione. Tutte le info su dove vedere la gara.

Dove vedere Fiorentina-Pisa

Martedì 15 settembre, ore 21:00 Stadio Artemio Franchi, Firenze
TV Italia 1
Streaming
Telecronaca
Radio Radio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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