La Fiorentina si prepara alla sfida contro il Pisa, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, e i tifosi viola possono già acquistare i biglietti per la partita. La vendita è infatti iniziata lo scorso 3 settembre, con la prima fase riservata agli abbonati 2026/27 e ai possessori di InViola Premium Card. Da oggi, 8 settembre alle ore 12:00, è invece scattata la vendita libera, che proseguirà fino al 15 settembre alle ore 08:59.

Ecco tutte le informazioni sulle varie fasi di vendita e sulle tariffe disponibili.

Fase 1: prelazione abbonati e InViola Premium

La prima fase è partita il 3 settembre alle ore 12:00 e si è conclusa oggi, 8 settembre, alle ore 11:59.

La vendita era riservata agli abbonati 2026/27, che potevano usufruire della prelazione sul proprio posto oppure effettuare una scelta libera sulla mappa, e ai possessori di InViola Premium Card.

Le tariffe previste erano PRELAZIONE ABBONATI, UNDER14 PRELAZIONE ABBONATI, INVIOLA PREMIUM e UNDER14, quest'ultima senza obbligo di tessera.

Fase 2: vendita libera

Da oggi, 8 settembre alle ore 12:00, è iniziata la seconda fase, che proseguirà fino al 15 settembre alle ore 08:59.

Prosegue la vendita a prezzo dedicato per gli abbonati 2026/27, questa volta senza prelazione sul posto, oltre alle tariffe riservate ai possessori di InViola Premium Card.

Per la Curva Ferrovia, la tariffa INTERO sarà attiva, previa disponibilità di posti, dalle ore 10:00 di venerdì 11 settembre, esclusivamente presso il Fiorentina Point.

Fase 3: Match Day

L'ultima fase scatterà dalle ore 09:00 del giorno della partita e proseguirà fino al termine della gara.

Saranno disponibili le tariffe MATCHDAY e UNDER14.

Per la Curva Ferrovia sarà obbligatoria la InViola Premium Card, fatta eccezione per gli acquisti effettuati presso il Fiorentina Point.

I prezzi