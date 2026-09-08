Dalla Spagna arriva una notizia clamorosa: l'ex Real Madrid sarebbe vicino all'Avellino di Nesta

Redazione VN
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VIDEO VN - Pasqual: “Dispiace non aver vinto nulla, ma orgoglioso di Firenze”

James Rodriguez è libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il club statunitense del Minnesota United a parametro zero una volta scadutogli il contratto lo scorso 30 giugno.

Il quotidiano Marca scrive che il trequartista colombiano è in trattativa già avanzata con l'Avellino guidato da Nesta, del presidente Angelo Antonio D'Agostino. Le parti sarebbero molto vicine a un accordo, tanto che a breve potrebbe addirittura arrivare l'annuncio ufficiale dopo aver sistemato gli ultimi dettagli finanziari.

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