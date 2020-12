Probabile formazione: Castrovilli verso la panchina, un ballottaggio in difesa

Ultime scelte di formazione per mister Prandelli in vista della sfida di domani in casa dell’Atalanta. Secondo quanto riporta Radio Bruno, Castrovilli sta bene ma potrebbe essere il grande escluso della sfida di domani. Il numero 10 viola ha saltato molte sedute di allenamento in questa settimana e al suo posto dovrebbe giocare Bonaventura. In difesa, invece, Caceres resta favorito su Lirola nonostante le prestazioni opache delle ultime settimane. Il modulo scelto dovrebbe essere il 4-4-1-1, trasformabile in 4-3-3 durante la fase d’attacco. Questa la probabile formazione viola:

FIORENTINA (4-4-1-1) – Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Callejon, Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Ribery; Vlahovic.