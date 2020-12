LIVE – Prandelli: “Conosciamo le difficoltà, ma non siamo soli. Bonaventura per me è un titolare”

Cesare Prandelli prende la parola in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. La partita con l’Atalanta si gioca domani alle ore 15 (diretta su DAZN).

“Rossi? Il calcio a volte passa in ultima posizione. In questo momento abbiamo la fortuna di andare in campo e per poche ore pensare al nostro lavoro. Paolo è stato un amico sincero e leale, riusciva ad ironizzare come pochi ed era molto sensibile. Di lui ricordo la felicità nei suoi occhi quando è diventato papà. Il mio pensiero va alla famiglia.

L’Atalanta è una delle squadre più forti d’Italia, all’avanguardia, ma non dobbiamo partire come vittima sacrificale, anche le grandi squadre non possono essere perfette, hanno un momento in cui sono vulnerabili.

Il gol di Milenkovic dimostra che vogliamo cambiare, riscattarci. Se avessimo perso sarebbe stato ingiusto, avremmo avuto molto da recriminare. C’è un’immagine che raffigura l’esultanza di tutto il gruppo; siamo consapevoli delle difficoltà, ma anche del fatto che non siamo soli.

Ribery, ma anche tutta la squadra, avrebbe bisogno di sentire il calore del proprio pubblico. E’ stimolato a dare sempre qualcosa in più, siamo tutti con lui e mi fa piacere questa sua responsabilizzazione.

Atalanta come la mia Fiorentina? Ci sono un po’ di similitudini, hanno avviato un progetto concreto e lungo anni, quando c’è continuità di pensiero diventa più facile. Bonaventura sarebbe stato in campo già con il Benevento, poi ha avuto un problema. Per me è un titolare, anche quando parte dalla panchina, una risorsa”.

IN AGGIORNAMENTO

Digiuno interrotto, ma non basta. Prandelli ora cerca i gol degli attaccanti