Digiuno interrotto, ma non basta. Prandelli ora cerca i gol degli attaccanti

La Fiorentina è riuscita ad interrompere il digiuno di gol grazie alla rete di Milenkovic contro il Genoa, ma Prandelli adesso cerca le reti dei suoi centravanti. Nel suo prime mese da tecnico viola, Cesare ha lavorato molto col reparto offensivo per sviluppare meglio la manovra e tentare di non isolare gli attaccanti. Vlahovic è sembrato essere l’uomo di riferimento in area di rigore e nelle ultime giornate si è notata la sua crescita. Cutrone invece scalpita e le prossime partite saranno decisive anche per il suo futuro. Kouamè, dopo la rete segnata a San Siro è sembrato smarrirsi in una posizione più laterale. Anche Ribery, dopo la grande partita contro l’Inter si è perso ma ha ancora voglia di tornare a trascinare, mentre Prandelli cerca anche di sbloccare Callejon, ancora alla ricerca della miglior condizione fisica. L’ultima rete di un attaccante viola risale al 2 ottobre scorso (Vlahovic nel ko contro la Sampdoria), decisamente troppo: la svolta della Fiorentina passa anche dai gol dei centravanti. Lo scrive La Repubblica.

