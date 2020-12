T. Corsi: “Volevo Paolo Rossi in viola. Fiorentina? Un po’ di paura non fa male”

Intervenuto a TMW News, l’ex dirigente viola Tito Corsi ha svelato un retroscena su Paolo Rossi e ha parlato del difficile momento della Fiorentina:

Rossi è rimasto sempre umile nonostante le grandi vittorie. Persona genuina, la notizia è stata un colpo tremendo. In area era un rapinatore, si faceva trovare sempre lì, col suo spiccato senso del gol. E’ vero, lo volevo portare alla Fiorentina ma non fu possibile: riprese a giocare nell’82 non c’era peraltro il tempo materiale, anche perché poi oltretutto diventò campione del mondo.

Se la Fiorentina deve preoccuparsi? La squadra ha dei valori e non direi che la situazione è preoccupante. Aspetterei ad esser polemico anche se un po’ di paura non fa male.