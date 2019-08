Pochi giorni ed è già un leader, la condizione arriverà. Ribery è a Firenze (anche) per questo

L’avventura di Franck Ribery è ufficialmente iniziata, non solo mediaticamente, ma anche sul campo. Il francese, seppur ancora non in perfetta condizione come certificato da Montella, ieri ha fatto il suo esordio sul campo in una gara molto difficile come quella con il Napoli e ha assaggiato un Franchi vestito di entusiasmo per una squadra che ha fatto una gara maschia e di qualità, aldilà degli episodi arbitrali molto contestati.

L’ex Bayern, però, oltre a celebrare sui social il suo esordio nella nuova casa, ha subito evidenziato un’altra caratteristica importante del suo arrivo a Firenze: quella di leader. Non è passato inosservato ai più, infatti, come alla rete del 2-2 di Milenkovic sia entrato sul terreno di gioco dalla panchina con i compagni che sono andati ad esultare con lui, come poco dopo ha preso Sottil sotto braccio per impartirgli alcuni consigli. Insomma, per vedere il Ribery calciatore forse ci sarà ancora bisogno di un po’ di tempo, ma per il Ribery trascinatore sono bastati nemmeno 90′. Del resto, la Fiorentina lo ha preso (anche) per questo.