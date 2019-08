La moViola di Fiorentina-Napoli: rigore giusto per i viola, Mertens si tuffa, su Ribery…

GAZZETTA DELLO SPORT – Dopo appena 6’ di gioco, la partita regala la prima «on field review» della stagione, che è anche il battesimo delle nuove regole sui tocchi di mano introdotte dall’Ifab e recepite dall’Aia. Il direttore di gara, Massa, viene richiamato al monitor dal collega Valeri per verificare la punibilità di un tocco col braccio di Zielinski nell’area del Napoli. L’arbitro rivede le immagini e giustamente assegna il penalty, nel rispetto del regolamento.

Al 40’, invece, Massa concede un calcio di rigore al Napoli: Mertens cade a terra, a contatto con Castrovilli, Massa è in ottima posizione e non ha alcuna esitazione a indicare il dischetto. Però dalle immagini sembra proprio che il giocatore viola faccia in tempo a ritrarre il piede e il contatto – ma se c’è stato si sono appena sfiorati – sia più Mertens a cercarlo lasciandosi cadere platealmente, al limite della simulazione.

La Fiorentina si lamenta, con più di qualche ragione, anche per l’intervento subito da Ribery al 92’. Ci resta il dubbio se il fallo si sia soltanto concluso o concretizzato dentro l’area (il Var sarebbe potuto intervenire solo in questo secondo caso). Ma ci sono pochi dubbi che Ribery abbia subito fallo, per questo è inspiegabile che Massa, anche in questo caso in buona posizione, non abbia dato nemmeno la punizione.

CORRIERE DELLO SPORT – Serata molto complicata per Massa, sollecitato su molte nuove regole. Sul tocco di mano di Zielinski – Castrovilli gli alza il pallone che finisce sul braccio destro, larghissimo – ha avuto bisogno del Var: secondo le nuove direttive dell’Ifab non ci sono interpretazioni, conta l’oggettività. Ma sul rigore dato al Napoli lui e Valeri lasciano molti, grandissimi dubbi. Mertens con il piede destro va a vuoto, sembra quasi non ci sia contatto con il viola, sta tirando via la gamba. D’impatto sembra rigore, poi il replay lo smentisce. Inspiegabile come il Var non lo richiami all’on field review. Al 90′ Hysaj e Ribery si trattengono: potrebbe esserci anche il fallo ma il Var non interviene perché è fuori area.