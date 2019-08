Serata in chiaroscuro per Franck Ribery. Il francese, arrivato soltanto pochi giorni fa, aveva raccontato di non essere ancora pienamente in condizione ma è entrato nella seconda parte di gara contro il Napoli. Un esordio celebrato attraverso i social per lui, contento di aver vestito ufficialmente la maglia gigliata ma amareggiato per la sconfitta.