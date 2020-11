Pedro, la mini plusvalenza e un affare che per la Fiorentina… non sarà un affare. Mettiamoci una pietra sopra

Il concetto è molto semplice, basta un briciolo di onestà intellettuale, nient’altro. Se il Flamengo eserciterà il riscatto a proprio favore, Pedro non sarà un affare per la Fiorentina. Purtroppo la realtà dei fatti è questa. Breve riassunto delle puntate precedenti: Pedro viene acquistato nell’estate 2019 per circa 12 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita. Catapultato a Firenze, ancora alle prese con gli strascichi di un grave infortunio al ginocchio destro, in una contesto caratterizzato da mille difficoltà, fatica a vedere il campo. Bocciato (prematuramente?) da società e allenatore, viene rispedito in Brasile, al Flamengo, in prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 16 milioni di euro. Lì riesplode e si guadagna la convocazione in Nazionale verdeoro a suon di reti (una ogni 98′).

E ora? Difficile che il Flamengo, anche davanti alle difficoltà economiche derivate dal Covid, non investa su un giocatore il cui prezzo, un minuto dopo il riscatto, salirebbe in maniera significativa rispetto alla spesa effettuata. Eppure c’è chi tenta di addolcire la pillola accennando alla possibile plusvalenza di 4 milioni (-20% da versare al Fluminense) che la Fiorentina metterebbe a bilancio, dimenticandosi – oltre al teorico danno tecnico – dei soldi che sarebbero entrati nelle casse viola qualora il controllo del cartellino fosse rimasto nelle mani della società gigliata. Quanto vale oggi Pedro? Difficile fare una stima, ma dopo la chiamata di Tite e gli ultimi due mesi col Flamengo, sicuramente più di 16 milioni. Mettiamoci una pietra sopra. La Fiorentina limiterà i danni guadagnando un piccola somma (che è comunque meglio di niente o, peggio ancora, di una minusvalenza) ma gli affari, purtroppo, sono altri.