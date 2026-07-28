Il commento dell'ex attaccante su Kean e sul momento della Fiorentina giunto ormai a metà del suo svolgimento in quest'estate

Redazione VN
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Francesco Flachi ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina:

Il commento sul mercato della Fiorentina

Io ripartirei da Kean, è l'attaccante della Nazionale, ha fatto benissimo il primo anno a Firenze. Si valuta e si fanno delle scelte, dipende dalla voglia del giocatore e di quella della società di tenerlo. Se arriva l'offerta grossa secondo me non sarà facile tenerlo. E' difficile trovare un giocatore forte che venga alla Fiorentina. Pellegrino lo vedo più un giocatore da area che di movimento, poi bisogna vedere quali saranno le alternative di Paratici che sta facendo un grande lavoro inaspettato. Non pensavo a una rivoluzione così veloce, sta cambiando davvero tutto.
Flachi

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