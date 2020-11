Intrigo Pedro: il Flamengo ha l’accordo con la punta ma insiste sulla rateizzazione

Dopo il debutto in Nazionale, Pedro è pronto a rituffarsi nella sua avventura al Flamengo. Il suo futuro però resta in sospeso, come sottolinea l’esperto di mercato Nicolò Schira su Twitter. Queste le sue parole: “Intrigo Pedro, il Porto è interessato all’attaccante della Seleção che il Flamengo può riscattare entro il 31 dicembre per 14 milioni di euro più 2 di bonus. Il club carioca ha accordo con il goleador brasiliano per un contratto fino al 2025, ma chiede un pagamento dilazionato in 3 rate alla Fiorentina”.