Pedro, l’amore per il Flamengo ostacolato dalle esigenze viola: servono soldi

Pedro è l’uomo del momento in Brasile. La Nazione gli dedica un articolo, specificando che l’infortunio che lo ha costretto a lasciare la Nazionale non gli ha tolto la determinazione, né la gioia di essere rossonero, come ha fatto capire lui stesso sui social (LEGGI). A Firenze è mancato il gol, e con esso la felicità, e non c’è da stupirsi se adesso i pensieri dell’attaccante sono tutti per il suo attuale club. Non c’è stata pazienza, i suoi gol servivano fin da subito ma non potevano arrivare per via di una condizione fisica precaria. Non è Pedro il primo giocatore che arriva in Europa con grandi speranze e torna in patria senza aver concluso nulla, ma la Fiorentina lo riprenderebbe volentieri, e per questo non ha intenzione di concedere dilazioni o sconti al Flamengo sul riscatto. Senza l’aiuto di società portoghesi come il Porto o lo Sporting Lisbona, sarà molto difficile che Pedro possa continuare la sua love story con il Mengao.