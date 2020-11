Di Marzio: “Se il Flamengo non rispetterà le condizioni, Pedro tornerà in Italia. In ogni caso…”

Il noto esperto di calciomercato, Gianluca di Marzio, fa il punto sulla situazione dell’attaccante brasiliano in prestito dalla Fiorentina. Stando a quanto troviamo scritto sul portale GianlucadiMarzio.com, sono confermate le voci che sono arrivate quest’oggi dal Brasile (LEGGI). L’intenzione del Flamengo è infatti quella di esercitare il proprio diritto, ma sta cercando un’intesa con la Fiorentina per le tempistiche di pagamento. La dirigenza viola però non è intenzionata a trattare e cederà Pedro solamente se il riscatto verrà pagato nelle modalità stabilite un anno fa, altrimenti sarebbe disposta a dargli una nuova chance nel calcio italiano. Proseguendo nell’articolo troviamo un analisi sull’operazione di mercato. Secondo il grionalista “In ogni caso la Fiorentina può guardare a questa trattativa col sorriso”. Sia per la plusvalenza che genererebbe una sua eventuale vendita, una rarità visto la scarsissimo minutaggio ottenuto in maglia viola, che per un suo eventuale arrivo. Questo garantirebbe ai viola un attaccante in ottima salute, capace di conquistarsi la nazionale brasiliana a suon di reti