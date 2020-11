Dal Brasile: Flamengo deciso ad acquistare Pedro, ma c’è un ostacolo. La situazione

Il Flamengo farà di tutto per acquistare Pedro a titolo definitivo. Come riportano alcuni media brasiliano, a partire da Globoesporte, la trattativa tra il club rossonero e la Fiorentina è in stato avanzato, tanto che starebbe discutendo i dettagli. Il Flamengo avrebbe rinunciato alla speranza di ottenere uno sconto sul prezzo d’acquisto, stabilito al momento del prestito che scadrà il 31 dicembre 2020. La società carioca sarebbe disposta a pagare i 14 milioni richiesti dalla Fiorentina, mentre con l’attaccante ci sarebbe già un accordo della durata di cinque anni.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, il Flamengo spinge per una rateizzazione, spalmando il costo del cartellino in sei rate semestrali. Il club punta sulla volontà di Pedro che avrebbe già comunicato alla Fiorentina di voler restare in patria. I dirigenti gigliati, che non vedono di buon occhio il pagamento rateale, vogliono strappare le condizioni migliori, ma c’è la volontà di chiudere l’affare.