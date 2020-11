Andersinho Marques, giornalista brasiliano di Spormediaset, ha parlato di Pedro al Pentasport di Radio Bruno:

Pedro è arrivato alla Fiorentina reduce da un infortuno. Quando ha recuperato non gli è stato dato tempo di dimostrare il suo valore. Se non si fosse fatto male, sarebbe andato al Real Madrid. Il Flamengo ha già un accordo con lui e i suoi agenti per cinque anni di contratto. E’ la squadra più forte in Brasile e paga bene. Era molto tempo che il club rossonero non aveva un numero nove così. E’ un attaccante completo, ora è al cento per cento, la Fiorentina ha fatto una cavolata.