Milenkovic, offerta di prestito dal Milan per gennaio. Interesse di Inter e Juventus

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb il Milan avrebbe inoltrato alla Fiorentina un’offerta per Nikola Milenkovic. Prestito oneroso da 10 milioni di euro per la durata di un anno e mezzo e riscatto obbligatorio a 30 milioni, una modalità di pagamento imposta dalla situazione economica del momento. La Fiorentina riflette, al momento non vorrebbe privarsi di Milenkovic a queste condizioni. Più facile che attenda altre proposte. C’è il gradimento dell’Inter, ma Milenkovic piace anche alla Juventus. Per ora solo interessamenti.