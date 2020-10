Igor, che succede? Da sorpresa invernale a quinta scelta (dietro a Ceccherini e Caceres). Oggi la ripartenza

Ok. Non basteranno la freddezza e le chiusure di un giovane difensore a risollevare le sorti di questa Fiorentina, ma un Igor in più, anche alla luce di una fase difensiva che nelle prime cinque gare di campionato si è dimostrata tutt’altro che impenetrabile, potrebbe far comodo. Cosa è successo al difensore brasiliano, passato nel giro di pochi mesi da gradita sorpresa del mercato di gennaio a semi-desaparecido? Sicuramente partire alle spalle di Milenkovic, Pezzella e Caceres non aiuta, ancor meno se davanti ti ritrovi all’ultimo anche un quasi titolare come Martinez Quarta. Avere tutta la difesa al 100% della condizione psico-fisica riduce inevitabilmente gli spazi, ma non è sempre stato così.

Igor non scende in campo con una certa regolarità da inizio luglio. Nel mezzo ci sono state le lungaggini nell’affare Quarta, i problemi fisici di Pezzella (che ahinoi non smettono di tormentarlo: LEGGI) e le prestazioni quantomeno discutibili di Ceccherini e Caceres in questo inizio di campionato. Senza contare le ultime gare della scorsa stagione in cui Igor, nonostante le poche pressioni, è sceso in campo solo contro la sua ex squadra, la Spal. Oggi, contro il Padova, lo dovremmo finalmente rivedere fra i titolari. Non esattamente la partita migliore per esaltare le caratteristiche di un difensore, ma per Igor sarà comunque il primo passo per dimostrare a tutti, Iachini compreso, di non essere solo una quinta scelta.