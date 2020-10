Pezzella nel tunnel, adesso basta ricadute: in arrivo un periodo di riposo?

La Fiorentina è preoccupata, non poco, per German Pezzella. Prima lo stop per quasi un mese, poi le ricadute contro Spezia e Udinese: trauma distorsivo che interessa sempre la stessa caviglia. Valutazioni in corso da parte dello staff medico, che vuole evitare a questo punto ricadute, ma esclude per adesso l’operazione. Più facile che si scelga la via del riposo e della terapia conservativa. Decisione in arrivo, in ogni caso il capitano non rientrerà prestissimo, conclude La Nazione.

BUONE NUOVE, INVECE, PER RIBERY