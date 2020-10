La probabile formazione: Iachini cambia, chance per chi si è visto poco. Pulgar dal 1′

I quotidiani schierano stamattina la Fiorentina che scenderà in campo oggi pomeriggio alle 17 con un 3-5-2 che vede il rientro di Terracciano in porta e la conferma di Milenkovic da centrale arretrato vista l’indisponibilità di Pezzella; ai suoi lati esordio da titolare per Martinez Quarta e rilancio per Igor. Sulle fasce agiranno Venuti a destra e Barreca (altro esordio) a sinistra, in mezzo spazio al ritorno di Pulgar da mediano, con Duncan e Bonaventura ai lati – anche se Repubblica dà fiducia a Castrovilli al posto dell’ex Milan. In attacco il tandem sarà formato da Kouamé e Cutrone.

La probabile formazione: Terracciano; Quarta, Milenkovic, Igor; Venuti, Bonaventura/Castrovilli, Pulgar, Duncan, Barreca; Kouamé, Cutrone.

CLICCA PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLA COPPA ITALIA