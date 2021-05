Marani: “Vlahovic tra le sorprese della stagione, Fonseca valido”

Matteo Marani, giornalista di Sky Sport e neo presidente del Museo del Calcio è intervenuto da Coverciano, dove è in corso la cerimonia d'inaugurazione della nuova "Corte dei campioni":

Matteo Marani , giornalista di Sky Sport e neo presidente del Museo del Calcio è intervenuto da Coverciano, dove è in corso la cerimonia d' inaugurazione della nuova "Corte dei campioni" : "Un grandissimo onore essere presidente del Museo del Calcio , un vero patrimonio del calcio italiano. Qua dentro ci sono alcuni degli oggetti più straordinari che si conoscono della storia del pallone. Dalla Coppa nazionale del 1930, passando per le maglie e il trofeo del Mondiale 1982; la maglia di Paolo Rossi, i cimeli del 2006 etc. Invito tutti a visitare al Museo del Calcio di Coverciano, dove c'è un patrimonio che è la storia di un paese. 110 anni di storia, di campioni e dell'identità di una Nazione".

Serie A? "La stagione è stata varia e divertente, un campionato appassionante ed aperto. Tanto da lasciare sospesi gli ultimi verdetti sulla qualificazione in CL. Il dolore della stagione è il campionato privato dei tifosi, ma fortunatamente si è giocato. Credo vada riconosciuto un merito alla Federazione e alla Lega Calcio che hanno lottato per tornare in campo, permettendo in questi mesi che il calcio tenesse compagnia a tante persone. Credo che la stagione nel complesso fotografi i valori sul campo".

Vlahovic la sorpresa? "Sicuramente è stato una delle grandi sorprese di quest'annata. Ne inserisco altre come lo Spezia, una delle favole più belle, così come altri allenatori che si sono messi in luce e hanno fatto bene. L'esplosione di Vlahovic è qualcosa di unico nel nostro panorama: è passato da essere talento con poca cattiveria sotto porta, a un attaccante che segna tanto, senza perdere le grandi doti che ha in possesso. Merito di Prandelli che ci ha creduto per primo e di Beppe Iachini che ha il merito di aver preso in mano una situazione a dir poco complicata. Non è scontato accettare di tornare col contratto in scadenza a giugno". Biraghi e Castrovilli in azzurro? La Fiorentina è una squadra che storicamente dona a questo Museo tante maglie e nomi prestigiosi.