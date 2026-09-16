Ecco le cinque notizie più lette nella giornata odierna

Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

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  2. Goncalves: "Ala? Il mio ruolo è un altro. Non vinceremo subito, ma in 4 anni..."
  3. Amatucci incanta in Spagna: numeri da Rodri e 1° per passaggi tra gli italiani
  4. Vanoli rivede Kanté in Oulai: come giocava il "suo" Chelsea e quanto ci si avvicina
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