L'opinione di Giampaolo Marchini sulla retroguardia viola e non solo
Il noto giornalista Giampaolo Marchini è intervenuto su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina di Vanoli.
"Non credo che Vanoli abbia in mente un undici titolare fisso, ma che valuti via via in base alle prestazioni offerte. I centrali, ad esempio, al momento sono molto intercambiabili, anche se Dragusin tra questi mi sembra quello più avanti nelle gerarchie".
Sugli esterni difensivi"Ieri Joao Mario ha fatto un errore fondamentale: attaccando la fascia tendeva ad accentrarsi in mezzo al campo. Jimenez, invece, dava più profondità costringendo l'avversario a rincorrerlo. Valdepenas? Deve esser sì concentrato sulla fase difensiva, ma ha bisogno anche di tempo perché è molto giovane e necessita anche di valorizzare la propria fase offensiva".
Su Oulai e Fagioli"Possono giocare insieme se Fagioli confermerà le sue doti difensive, perché Oulai tende a fare molti dribbling e gli serve uno a proteggere. Mi ricordano Amrabat e Veloso davanti alla linea a 4 della difesa, sicuramente le potenzialità di questo duo sono molto alte".
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