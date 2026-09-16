Il giornalista e conduttore Alessandro Bonan è intervenuto su Radio Bruno. Le sue parole e la sua opinione sui viola.

"Bisogna cercare di non farsi prendere la mano dalla pressione legata alla passione. Posso capirla, ma non si può non vedere che Paratici ha fatto un lavoro strepitoso. Un lavoro di pulizia, di taglio degli stipendi, ma anche di creazione di una squadra molto interessante. Una società come la Fiorentina deve avere ambizione, ed è giusto così. Dal punto di vista del talento, questa è la Fiorentina più forte dai tempi di Cecchi Gori. Ho visto Oulai tenere testa da solo a una nazionale come la Germania, ho visto Atta voluto da mezza Serie A, ho visto un Mastantuono considerato un successore di Messi, e tutti questi giocatori li ha presi la Fiorentina. Ed anche la cessione di Kean, è una super cessione: 40 milioni per vendere un giocatore pagato 12 e che l'anno scorso ha reso poco, vuol dire attuare una grande operazione. Inoltre, è arrivato Pellegrino che è veramente un centravanti interessante".