Così Bernardo Brovarone sulla Fiorentina di Paolo Vanoli e su alcuni giocatori
L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto su Radio Bruno per analizzare la situazione della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole.
"Credo che Vanoli avrà la possibilità di esser messo alla prova anche da altri giocatori ad ora non titolari. Goncalves? Per me può giocare anche da esterno, anche se è molto duttile. Ieri con il Pisa, comunque, ha fatto un super gol, ha un piede davvero educato".
Su Njie"Njie è un giocatore davvero interessante. Anche perché può coprire più ruoli, nella Primavera del Torino ha giocato anche prima punta tra l'altro. Inoltre, ha una forza fisica e atletica importantissima".
Su Valdepenas"È chiaro che i viola hanno delle lacune e che si sono dovuti accontentare. Ad esempio, sulla fascia sinistra poteva arrivare un rinforzo, anche perché Valdepenas sta facendo un po' fatica. Ma è anche normale, è un ragazzo che non ha quasi mai giocato tra i professionisti. Deve imparare a difendere meglio, e poi potrà sfoderare anche meglio le sue capacità offensive".
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