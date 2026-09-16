L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto su Radio Bruno per analizzare la situazione della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole.

"Credo che Vanoli avrà la possibilità di esser messo alla prova anche da altri giocatori ad ora non titolari. Goncalves? Per me può giocare anche da esterno, anche se è molto duttile. Ieri con il Pisa, comunque, ha fatto un super gol, ha un piede davvero educato".

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"Njie è un giocatore davvero interessante. Anche perchétra l'altro. Inoltre, ha una forza fisica e atletica importantissima"."È chiaro che i viola hanno delle lacune e che si sono dovuti accontentare. Ad esempio, sulla fascia sinistra poteva arrivare un rinforzo, anche perchéè un ragazzo che non ha quasi mai giocato tra i professionisti. Deve imparare a difendere meglio, e poi potrà sfoderare anche meglio le sue capacità offensive".