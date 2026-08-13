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1. Ecco il 10° colpo, Gazzetta: "Stretta per Thorstvedt. Ma occhio a un ex viola"2. Grosso: "Come sta Kean. Mercato? C'è ancora una necessità per completarci"3. Fiorentina-Benevento, le probabili formazioni: un grande dubbio a centrocampo4. Calciomercato Serie A, le ultime: Lazio scatenata, l'Inter prende Spence5. Grosso (Sky): "Firenze unica. Mercato? Ci sono tanti nuovi, e altri arriveranno"