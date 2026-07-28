VIDEO VN - Grosso e Kean a colloquio durante l'allenamento

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1 - E' Gimenez l'ultima idea per sostituire Kean. Difesa e centrocampo fatti, pronti gli esterni2 - Sirene dalla Germania per Kean. La Fiorentina ha già pronte due alternative3 - Sotto controllo e chance di rilancio: perché la Fiorentina ha ceduto Comuzzo4 - CorFio: "Il sogno di Paratici parla argentino. Ma serve un incastro a metà campo"5 - Malagò fa chiarezza: "Vi dico tutta la verità sull'addio di Maldini e Leonardo"