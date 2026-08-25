Le cinque top news di oggi sulla Fiorentina: le esclusive di mercato e il dopo Roma-Fiorentina
VIDEO - Grosso: "Sapevo delle difficoltà. Prenderemo spunto e miglioreremo"
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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.
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