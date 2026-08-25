Le cinque top news di oggi sulla Fiorentina: le esclusive di mercato e il dopo Roma-Fiorentina

Redazione VN
ROMA VS FIORENTINA

VIDEO - Grosso: "Sapevo delle difficoltà. Prenderemo spunto e miglioreremo"

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

Fabio Grosso
  1. VN - Kean, ecco la seconda offerta del Como. La Fiorentina che fa?
  2. Baldini: "Grosso deve chiedere scusa a Commisso e Paratici. Scelte inspiegabili"
  3. VN - Poku, niente Fiorentina: va in Turchia da Italiano! Cosa è successo
  4. Anche Gudmundsson in uscita? Moretto: "Attenzione agli ultimi giorni"
  5. Peggio di così non si può, ma niente drammi. Folle la gestione del caso Kean, ora esterni

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