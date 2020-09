Il regista? Ci pensa Amrabat a fare chiarezza: Iachini ha scelto, ma occhio al mercato

Chi sarà il regista della Fiorentina 2020-2021? Quel play basso che nell’ultima stagione, tra gli alti e bassi di Pulgar e la scarsa forma di Badelj, è mancato come il pane. In attesa di eventuali novità dal mercato (che a questo punto, a centrocampo, dopo il ritorno di Borja Valero, potrebbero anche non arrivare) la risposta è arrivata da Sofyan Amrabat, oggi protagonista in sala stampa. Le sue parole lasciano poco spazio alle interpretazioni, fatto salvo quel “se” finale: “Ruolo? Gioco a tutto campo, ma qui mi concentrerò sulla posizione di regista, penso che sarà il ruolo che ricoprirò. Vedremo cosa deciderà il mister. Se giocherò regista, segnare non sarà la priorità. Se giocherò mezzala, dovrò pensare anche a segnare” (CLICCA QUI per la conferenza stampa completa).

Il sentore che l’investitura fosse più probabile che possibile c’era già da qualche giorno, o quanto meno le scelte tattiche di Iachini nell’amichevole contro la Lucchese e gli arrivi di due mezzali come Bonaventura e Borja Valero suggerivano questa soluzione. Quindi addio a Torreira (o chi per lui)? In questo momento è l’ipotesi più verosimile, se non fosse che solo qualche ora fa è stato lo stesso Pradè a specificare che “il mercato non è chiuso” e che “la squadra è forte ma le cose possono cambiare”. Tradotto: se capiterà l’occasione giusta, la Fiorentina proverà ad affondare il colpo. E se “occasione giusta” significherà condizioni migliori per l’approdo di un regista, non è detto che Iachini non possa rivedere qualcosa nelle sue scelte a centrocampo. Al momento solo ipotesi, ma con il mercato aperto è giusto considerare ogni scenario. Intanto, ripartiamo dalle certezze: Amrabat, ad oggi, è il nuovo regista della Fiorentina.

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina