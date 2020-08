LIVE – Fiorentina, test anti-Covid al CS. Primo giorno per Amrabat, dentro anche Chiesa e Vlahovic

La Fiorentina si ritrova oggi pomeriggio al Centro Sportivo “Davide Astori” per inaugurare la nuova stagione. La società viola ha deciso di svolgere il ritiro a Firenze, ma oggi alle 18 non sarà l’occasione per i primi test e sgambate in famiglia bensì per svolgere – come da prassi – i controlli anti-Covid. Verranno effettuati dunque i tamponi su giocatori e staff, insieme agli specialisti del Synlab, con un occhio di riguardo per coloro che hanno deciso di svolgere le proprie vacanze nelle zone a rischio (Spagna, Grecia, Sardegna).

18.25 – Arriva anche Federico Chiesa. Anche lui sarà uno dei temi centrali dell’estate viola

18.20 – Al centro di voci di mercato (LEGGI QUI), ma intanto viola: ecco Dusan Vlahovic.

18.18 – Prosegue l’arrivo dei calciatori viola: adesso tocca a Duncan e Kouamé

18.10 – Amrabat esce con la propria macchina dal Centro Sportivo e ai presenti si lascia scappare un “Sono molto contento”

18.05 – Dentro anche Terzic, Ranieri e Sottil (in foto) a piedi

17.55 – Ecco altri tre viola: capitan Pezzella, Dragowski e l’ex Primavera Gori

17.48 – Primo giorno da viola per Sofyan Amrabat, che è arrivato dal lato Maratona al Centro Sportivo accompagnato dal nuovo team manager Simone Ottaviani.

17.45 – Arrivano, sfrecciando sulle proprie auto, anche Terracciano e Saponara

17.30 – Anche Venuti varca i cancelli dei campini, poco dopo lo raggiunge Ceccherini

17.15 – Benassi e Castrovilli i primi ad arrivare al Centro Sportivo, già dentro al Centro Sportivo anche Pradè e Iachini, i primi ad arrivare

E INTANTO, FUORI DAL CENTRO SPORTIVO GLI ULTRAS SOSTENGONO IACHINI