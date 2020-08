Il Verona accelera per Vlahovic: parti al lavoro, si può chiudere in tempi brevi

Il Verona accelera per Dusan Vlahovic. Il ds Tony D’Amico non molla la presa – si legge sull’edizione online del quotidiano scaligero L’Arena – anzi, vorrebbe pure consegnare il serbo a Ivan Juric già per i primi giorni di ritiro a Santa Cristina, in Valgardena. La situazione è chiara: l’Hellas è stata la prima società a muoversi sul giocatore. La Fiorentina e Vlahovic hanno dimostrato subito interesse nell’intavolare una trattativa che prevede il passaggio in prestito – probabilmente secco – del giocatore a Verona. Le garanzie per Vlahovic? Una vetrina tutta sua, minutaggio importante ed una collocazione di prestigio all’interno del progetto di gioco di Juric.

Perché non si è ancora chiusa l’operazione? A Firenze aspettano il via libera di Beppe Iachini – continua il sito – e il giocatore dovrà dare il suo assenso definitivo al trasferimento a Verona. La società viola intende valorizzarlo al massimo. E, nel gioco delle parti, vuole capire se esistono interlocutrice altrettanto affascinanti. Ma il Verona è lì, aspetta. Il feeling tra le parti è molto buono. E non è da escludere che il passaggio di Vlahovic al Verona possa avvenire in tempi molto brevi.