Gli ultras si schierano al fianco di Iachini: “Firenze apprezza chi ci mette il cuore… Forza Beppe!”

Una conferma arrivata dopo mille riflessioni e qualche bocca storta, nel contesto di una piazza che ha una voglia matta di tornare a sognare in grande. Eppure per Beppe Iachini arrivano anche attestati di stima da più parti. Dopo quelli del presidente Rocco Commisso, ecco quelli del cuore pulsante del tifo viola, che a poche ore dall’inizio ufficiale della stagione (il gruppo viola si ritroverà oggi alle 18:00 al centro sportivo per i tamponi: LEGGI il programma) hanno appeso alle cancellate adiacenti all’entrata dei campini uno striscione che lascia poco spazio alle interpretazioni: “Firenze apprezza… chi ci mette il cuore… Forza Beppe!”, firmato Ultras 1973.