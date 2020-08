Si parte: oggi tutti al centro sportivo per i tamponi. Ribery già rientrato da Monaco

Su La Nazione troviamo il punto sulle prossime ore di lavoro in casa Fiorentina. La stagione 2020/2021 partirà oggi alle 18, quando giocatori (la lista dei convocati: LEGGI) e staff tecnico si ritroveranno al centro sportivo. La società viola ha scelto di restare a Firenze per la preparazione, ma prima degli allenamenti bisognerà attendere l’esito dei controlli anti-Covid: Pezzella e compagni riprenderanno a seguire le rigide norme in vigore fino al termine dell’ultima annata, con tamponi ogni tre giorni e contatti ridotti con l’esterno.

Oggi, quindi, via alla prima tornata di test: attesi gli specialisti del «Synlab» che analizzeranno la situazione dei tesserati, facendo attenzione a quelli che hanno passato le vacanze in zone a rischio Covid-19 (Grecia, Spagna e Sardegna). Domani l’esito dei tamponi: i negativi potranno iniziare a lavorare in gruppo, gli eventuali positivi in quarantena. Ci sarà anche Ribery, rientrato da un viaggio lampo in Germania.