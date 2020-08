Convocati, alcuni giocatori mancano all’appello. Perché? Le ipotesi in ballo

Boateng, Ranieri, Cristoforo, Zurkowski. Ci sono tutti, anzi no: dei 26 giocatori attesi a Firenze dopo le varie esperienze in prestito, solo alcuni figurano nell’elenco dei convocati (CLICCA) per il raduno di questo fine settimana.

Mancano infatti Biraghi, Montiel, Zekhnini, Eysseric, Diks, Graiciar, Cerofolini, Maganjic, Lakti, Ferrarini, Hristov, Marozzi, Trovato, Baroni, Pinto, Longo.

Cosa succede?

Per quanto riguarda Biraghi, il calciatore è impegnato domani nella finale di Europa League tra Inter e Siviglia, e ci sono varie indicazioni sul prolungamento dello scambio di prestiti fra lui e Dalbert; Cerofolini è appena passato alla Reggiana neopromossa in Serie B (LEGGI); quanto agli altri, sono due le ipotesi da fare: o i giocatori in questione sono in aperta trattativa con i club che potrebbero raggiungere nel prossimo futuro, o non fanno parte del progetto-Fiorentina, nemmeno in via preliminare. E quest’ultima ipotesi, specie per giocatori come Tofol Montiel – che un anno fa regalava il doppio assist a Vlahovic nella gara di Coppa Italia col Monza – sarebbe abbastanza drastica. In ogni caso, la Fiorentina non conta su di loro, almeno per la stagione imminente, e ha scelto di non farli partecipare al ritiro per facilitare il compito di Beppe Iachini.