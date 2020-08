ACF, la lista dei convocati per la preparazione 2020: c’è Amrabat. Il programma per i prossimi giorni

Sul sito ufficiale della Fiorentina troviamo la lista completa dei giocatori viola che prenderanno parte alla preparazione 2020. Tra i presenti c’è anche Amrabat, liberato in anticipo dall’Hellas Verona (il contratto che legava il centrocampista agli scaligeri sarebbe scaduto il 31/08). Tornano alla casa base molti prestiti, tra i quali Boateng, Cristoforo, Dabo, Ranieri, Saponara e Zurkowski, mentre i giovani Brancolini e Dalle Mura si aggregheranno alla squadra dopo la finale di Coppa Italia Primavera.

La squadra si ritroverà sabato 22/08 alle ore 18:00 per i tamponi, dopodiché i giocatori faranno ritorno alle rispettive case per poi radunarsi nuovamente domenica (ovviamente dopo aver ricevuto i risultati). In caso di positività al Covid-19, il giocatore in questione dovrà trascorrere il periodo di quarantena presso la propria abitazione prima di raggiungere i compagni di squadra. Questo il programma dal 23 al 31 agosto: LEGGI.

AGUDELO ARDILA Kevin Andres

AMRABAT Sofyan

BENASSI Marco

BOATENG Kevin Prince

CACERES SILVA Josè Martin

CASTROVILLI Gaetano

CECCHERINI Federico

CHIESA Federico

CRISTOFORO PEPE Sebastian Carlos

CUTRONE Patrick

DABO Bryan Boulaye Kevin

DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio

DRAGOWSKI Bartlomiej (P)

DUNCAN Joseph Alfred

GHIDOTTI Simone (P)

GORI Gabriele

ILLANES MINUCCI Julian

KOUAME Kouakou Christian Michael

LIROLA KOSOK Pol Mikel

MILENKOVIC Nikola

PEZZELLA German Alejo

PULGAR FARFAN Erick Antonio

RANIERI Luca

RIBERY Franck Francois Pierre

SAPONARA Riccardo

SOTTIL Riccardo

TERRACCIANO Pietro (P)

TERZIC Aleksa

VENUTI Lorenzo

VLAHOVIC Dusan

ZURKOWSKI Szymon Piotr

Si aggregheranno dopo la finale della Coppa Italia Primavera:

BRANCOLINI Federico (P)

DALLE MURA Christian

