Ufficiale, Cerofolini passa alla Reggiana: “Sono carico, ho voglia di riscattarmi subito”

AC Reggiana (Serie B) ufficializza il tesseramento del portiere Michele Cerofolini. Di proprietà della Fiorentina, l’estremo difensore classe 1999 arriva a Reggio Emilia con la formula del prestito. Cerofolini, vestirà granata dopo le recenti esperienze con le maglie di Cosenza, Bisceglie e Casertana.

Queste le sue parole dopo la firma: “Sono molto contento di aver firmato con la Reggiana e mi presento alle porte di questa nuova avventura davvero carico da un punto di vista personale. Nell’ultima stagione non ho raccolto quello che volevo e intendo riscattarmi subito vivendo questo periodo di preparazione al cento per cento. Non vedo l’ora di vivere il gruppo e ragionare insieme ai ragazzi sui traguardi che vorremo raggiungere insieme, puntando fin da subito a fare il meglio. Mi hanno parlato molto di Reggio Emilia e l’ha fatto con grande trasporto il mio caro amico Ivan Varone: è la città ideale per vivere e lavorare in modo serio, con una tifoseria sempre calda e al fianco della squadra. Sono felice di poter intraprendere qui questo nuovo percorso”.