Dodici partite, 1.080 minuti. Tanto manca alla fine di una stagione travagliata, congelata e, per certi versi, ancora in dubbio. La speranza di ripartire c’è e in questi giorni abbiamo raccontato anche di come siano state anche ipotizzate le prime date per la ripresa delle ostilità, con i giorni di fine maggio che dovrebbero essere quelli designati, incrociando le dita naturalmente. Un calendario giocoforza ristretto, compatto, che porterà a giocare praticamente ogni tre giorni, oltretutto con l’estate incombente.

Inevitabile che si torni in campo a porte chiuse vista l’emergenza, una precauzione che rischia di protrarsi ancora per molti mesi, anche nella parte cruciale che dovrà determinare le posizioni finali della classifica. Così, dando uno sguardo alla classifica, anche la Fiorentina dovrà cominciare a pensare alle partite che la attendono: il calendario della squadra di Iachini (VOTA IL NOSTRO SONDAGGIO), partite alla mano, sarà infatti denso di scontri diretti. Brescia, Lazio, Sassuolo e Parma i primi quattro impegni, ma nelle ultime otto partite saranno ben sei gli scontri diretti per non rischiare di essere risucchiati in classifica: a parte due avversarie di alto rango come Inter (35°) e Roma (36°) saranno sicuramente da prendere con le molle Cagliari, Verona, Lecce, Torino, Bologna e Spal. Fra queste ci sono le ultime tre della classe, ma anche sei formazioni in orbita gigliata, che hanno al massimo 5 punti più dei viola.

Un finale inedito, in tutti i sensi. I 30 punti che Chiesa e compagni hanno fin qui messo in cascina fotografano un stagione ancora nel limbo: zona Europa lontana 9 punti, zona rossa distante di 5. E si giocherà d’estate, fattore da non sottovalutare e di novità assoluta. Verosimilmente, le sfide decisive per la stagione viola saranno proprio nel pieno della stagione più calda, il classico calcio sotto l’ombrellone che però potrà davvero valere un’annata intera: stando alle proiezioni, infatti, gli ultimi 9 punti – in palio contro Roma, Bologna e Spal – arriveranno nelle prime settimane di luglio. Un’altra variabile, affascinante e mai sperimentata, per questa irripetibile stagione che, speriamo, possa finalmente trovare una sua conclusione.

