La Figc è decisa, si torna a giocare. Ecco il weekend stabilito in cui tutta la Serie A scenderà in campo

Dopo la data stabilita dal dpcm del 4 maggio, c’ è un’altra data cerchiata di rosso sul calendario della Figc. Domenica 31 maggio. Se la pandemia da Coronavirus lo dovesse concedere, sarà infatti quella la la nuova data per ripartire in Italia (ecco perchè si spinge per il rientro dei giocatori “fuggiti” all’estero). Resta comunque chiaro che l’obbiettivo comune è quello di ripartire a prescindere dalla data, la stagione di Serie A dovrà concludersi. Resta ancora da stabilire dove verranno giocate le partite alla ripresa, ma anche su questo punto la Federcalcio è decisa, ogni squadra giocherà i match casalinghi nel proprio stadio. Scartata quindi l’ipotesi di individuare alcune zone sicure nel quale limitare la disputa delle partite. Lo riporta il Corriere dello Sport