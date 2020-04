Cellino furibondo: “Alla ripresa il mio Brescia non scenderà in campo, ci penalizzino! Lotito? Raglio d’asino non giunge in paradiso”

Massimo Cellino non cambia idea, nonostante la Figc sia sempre più decisa conlcudere la stagione sul campo, per il presidente del Brescia l’attuale stagione può considerarsi infatti chiusa: “”Ribadisco che se si riprenderà a giocare io non schiererò la squadra. Non è una provocazione: mi diano i punti di penalizzazione che vogliono, mi assumo tutte le responsabilità del caso“. Il presidente delle rondinelle ha poi commentato la decisione di alcuni suoi colleghi, in particolare riguardo all’opinione del presidente della Lazio, Claudio Lotito di continuare a giocare: “Sto vedendo troppo egoismo? Raglio d’asino non giunge in Paradiso, si dice: io ascolto solo chi è degno di essere ascoltato. Tra l’altro non so nemmeno se rappresenti la Lazio visto che del club è solo presidente del comitato di gestione”. Ma lo sfogo del presidente non finisce qui, durissime infatti anche le parole espresse nei confronti di Gravina: “Il presidente della Figc vada meno in tv e controlli meglio i conti delle società. E venga a fare un giro a Brescia, poi parliamo di tutto.“(parole rilascite al Giornale di Brescia)