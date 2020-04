Serie A, l’ipotesi: match senza pubblico per tutto il 2020

Con la Serie A alle prese con le conseguenze del Coronavirus, in sede di governo si discute dell’eventuale ripresa della stagione e non solo. Perché se secondo il nuovo DPCM il campionato potrebbe riprendere tra un mese e mezzo circa, sembra esserci già una certezza: le partite di Serie A si giocheranno a porte chiuse almeno fino a Natale. E’ questa l’indiscrezione lanciata da SportMediaset, secondo cui la Lega avrebbe deciso di far disputare fino al termine del 2020 le partite senza pubblico. Nelle zone rosse invece, niente calcio: è probabile che in Lombardia e nelle zone più colpite dal Covid 19 i match previsti in quelle aree possano essere spostati in altri campi, chiaramente sempre a porte chiuse. Per quanto riguarda le perdite al botteghino, si stima un danno economico che va dai 75 ai 95 milioni di euro di mancati incassi.