E se Andrea Belotti fosse il nuovo Luca Toni per la Fiorentina? Non necessariamente per una Scarpa d’Oro a tinte viola (magari!) quanto semmai per le similitudini delle due situazioni, a distanza di 15 anni. Detto che al momento il Gallo è solo un’ipotesi per la Fiorentina (che su Violanews vi abbiamo raccontato in anteprima assoluta), il suo acquisto ricorderebbe molto il “colpo” realizzato da Corvino nell’estate 2005. I viola volevano alzare l’asticella dopo un campionato negativo e decisero di puntare forte sull’unico attaccante della Nazionale, fuori dal circuito delle big. Non molto diverso da quanto accadrebbe oggi con Belotti, no? Anche l’età dei due è simile (28 anni Toni all’epoca, 27 anni l’attuale attaccante del Toro) e se vogliamo pure i trascorsi al Palermo. Certo, rispetto ai rosanero, il club di Cairo è ad un livello superiore e molto superiore sarebbe l’investimento, visto che Toni fu pagato appena 10 milioni, ma era un calcio dai parametri molto diversi da oggi. In comune ci sarebbe anche la scelta strategica: avendo in casa due attaccanti giovani e forti (Pazzini-Bojinov e Vlahovic-Cutrone), è giusto investire su un “9” fatto e finito? 15 anni fa la mossa si rivelò azzecata, anzi straordinaria. Il futuro invece è tutto da scrivere. LA CARRIERA CON GOL IN DOPPIA CIFRA DI BELOTTI